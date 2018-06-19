Иран – Испания: анонс матча Чемпионата мира 2018

Иран и Испания никогда официально не встречались. Поэтому их матч 20 июня 2018 году на Чемпионате мира станет дебютным. Хотя игре может помешать погода.

После первого тура лидерство в квартете B неожиданно захватила именно сборная Ирана. Несмотря на то, для букмекеров подопечные Карлуша Кейруша являются откровенными аутсайдерами. Эксперты не сомневаются не просто в легкой победе "фурии роха", но и с большим количество забитых голов. Хотя уверенная игра Алиреза Бейранванда, которую он продемонстрировал в первом матче против Марокко, может "попортить" такие планы.

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Да и сам наставник сборной Ирана тоже не выражает особого страха накануне матча с испанцами.

"Нам выпала уникальная возможность сыграть с командой, которая является одним из главных фаворитов чемпионата мира в России. Мы к этому готовы. Все игроки в нашей команде рады, что смогут выйти против такой фантастической сборной, которая имеет набор замечательных игроков", – заявил Карлуш Кейруш.

Однако испанцы все равно выглядят явными фаворитами. И по подбору игроков, и по самой игре, которую они демонстрируют. После матча с португальцами прошло достаточно времени, чтобы восстановиться. А учитывая ничью в матче с португальцами, борьба за первое место может решиться благодаря количеству забитых голов. Поэтому сборная Испании постарается забить как можно больше, чтобы в плей-офф выйти на второе место группы А, где может быть Россия или Египет. В то время как вторая команда группы B может натолкнуться на сборную Уругвая в плей-офф.

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Стоит отметить, что в Казани, где состоится этот матч, в день игры объявили штормовое предупреждение – ожидаются гроза, град и шквальный ветер.