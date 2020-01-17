Иран не возвращает Украине черные ящики: Офис генпрокурора снова отправил запрос

Офис генерального прокурора повторно обратился с запросом к властям Ирана. Просят предоставить украинской стороне черные ящики с самолета МАУ, сбитого вблизи Тегерана.

О новом обращении сообщили на сайте Офиса генпрокурора.

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17 января Офис генпрокурора повторно обратился с запросом в компетентные органы Ирана по поводу предоставления украинской стороне бортовых самописцев самолета МАУ

– говорится в сообщении.

Кроме того, в обращении Офис генпрокурора просит активизировать международное сотрудничество в ходе уголовного расследования авиакатастрофы.

Что известно о черных ящиках самолета МАУ

Первый черный ящик нашли на месте падения украинского самолета утром 8 января – через несколько часов после катастрофы. Второй – примерно в обед. Один из ящиков сохранился в хорошем состоянии, другой был поврежден.

Иран сначала заявил, что не будет передавать на экспертизу компании Boeing, а попытается расшифровать самостоятельно. Впоследствии иранская сторона заявила о готовности передать бортовые самописцы Украины, но после того, как они будут исследованы на месте.

10 января иранцы планировали открыть один черный ящик украинского самолета МАУ, но не смогли из-за отсутствия технологий. Стало известно, что расшифровка пройдет во Франции, а к процессу привлекут украинских и иранских экспертов.

Офис генпрокурора обратился к Ирану с просьбой передать Украине черные ящики со сбитого самолета. Впоследствии Украина направила второй запрос иранскому руководству. При этом, предложила для открытия ящиков лабораторию в Киевском политехническом институте имени Сикорского. В Киев 15 января должен был приехать эксперт из Ирана, однако этого не произошло.

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Катастрофа самолета МАУ в Иране / Инфографика 24 канала