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      Иран не возвращает Украине черные ящики: Офис генпрокурора снова отправил запрос

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      Офис генпрокурора снова обратился к властям Ирана / GettyImages

      Офис генерального прокурора повторно обратился с запросом к властям Ирана. Просят предоставить украинской стороне черные ящики с самолета МАУ, сбитого вблизи Тегерана.

      О новом обращении сообщили на сайте Офиса генпрокурора.

      Обратите внимание: В Офисе генпрокурора отчитались о потерях Украины на Донбассе в течение 2019-20 годов

      17 января Офис генпрокурора повторно обратился с запросом в компетентные органы Ирана по поводу предоставления украинской стороне бортовых самописцев самолета МАУ
      – говорится в сообщении.

      Кроме того, в обращении Офис генпрокурора просит активизировать международное сотрудничество в ходе уголовного расследования авиакатастрофы.

      Что известно о черных ящиках самолета МАУ

      • Первый черный ящик нашли на месте падения украинского самолета утром 8 января – через несколько часов после катастрофы. Второй – примерно в обед. Один из ящиков сохранился в хорошем состоянии, другой был поврежден.
      • Иран сначала заявил, что не будет передавать на экспертизу компании Boeing, а попытается расшифровать самостоятельно. Впоследствии иранская сторона заявила о готовности передать бортовые самописцы Украины, но после того, как они будут исследованы на месте.
      • 10 января иранцы планировали открыть один черный ящик украинского самолета МАУ, но не смогли из-за отсутствия технологий. Стало известно, что расшифровка пройдет во Франции, а к процессу привлекут украинских и иранских экспертов.
      • Офис генпрокурора обратился к Ирану с просьбой передать Украине черные ящики со сбитого самолета. Впоследствии Украина направила второй запрос иранскому руководству. При этом, предложила для открытия ящиков лабораторию в Киевском политехническом институте имени Сикорского. В Киев 15 января должен был приехать эксперт из Ирана, однако этого не произошло.

      Основное об авиакатастрофе в Иране

      авіакатастрофа
      Катастрофа самолета МАУ в Иране / Инфографика 24 канала

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Новости политики Иран Авиакатастрофа МАУ в Иране Офис генпрокурора МАУ
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