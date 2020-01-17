Иран не возвращает Украине черные ящики: Офис генпрокурора снова отправил запрос
Офис генерального прокурора повторно обратился с запросом к властям Ирана. Просят предоставить украинской стороне черные ящики с самолета МАУ, сбитого вблизи Тегерана.
О новом обращении сообщили на сайте Офиса генпрокурора.
Обратите внимание: В Офисе генпрокурора отчитались о потерях Украины на Донбассе в течение 2019-20 годов
17 января Офис генпрокурора повторно обратился с запросом в компетентные органы Ирана по поводу предоставления украинской стороне бортовых самописцев самолета МАУ
– говорится в сообщении.
Кроме того, в обращении Офис генпрокурора просит активизировать международное сотрудничество в ходе уголовного расследования авиакатастрофы.
Что известно о черных ящиках самолета МАУ
- Первый черный ящик нашли на месте падения украинского самолета утром 8 января – через несколько часов после катастрофы. Второй – примерно в обед. Один из ящиков сохранился в хорошем состоянии, другой был поврежден.
- Иран сначала заявил, что не будет передавать на экспертизу компании Boeing, а попытается расшифровать самостоятельно. Впоследствии иранская сторона заявила о готовности передать бортовые самописцы Украины, но после того, как они будут исследованы на месте.
- 10 января иранцы планировали открыть один черный ящик украинского самолета МАУ, но не смогли из-за отсутствия технологий. Стало известно, что расшифровка пройдет во Франции, а к процессу привлекут украинских и иранских экспертов.
- Офис генпрокурора обратился к Ирану с просьбой передать Украине черные ящики со сбитого самолета. Впоследствии Украина направила второй запрос иранскому руководству. При этом, предложила для открытия ящиков лабораторию в Киевском политехническом институте имени Сикорского. В Киев 15 января должен был приехать эксперт из Ирана, однако этого не произошло.
Основное об авиакатастрофе в Иране
- Украинский самолет МАУ разбился возле Тегерана 8 января вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни. Погибли все 176 человек, находившиеся на борту самолета: 167 пассажиров и 9 членов экипажа.
- Через 3 дня после трагедии власти Ирана признали, что самолет "случайно" сбили несколькими ракетами.
- Президент Владимир Зеленский надеется, что иранская сторона сможет как можно быстрее идентифицировать тела украинцев и вернуть их до 19 января.
- Украинское правительство приняло решение выплатить семьям погибших по 200 тысяч гривен.
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии