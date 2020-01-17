Іран не повертає Україні чорні скриньки: Офіс генпрокурора знову надіслав запит

Офіс генерального прокурора повторно звернувся із запитом до влади Ірану. Просять надати українській стороні чорні скриньки з літака МАУ, збитого поблизу Тегерана.

Про нове звернення повідомили на сайті Офісу генпрокурора.

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17 січня Офіс генпрокурора повторно звернувся із запитом до компетентних органів Ірану з приводу надання українській стороні бортових самописців літака МАУ,

– йдеться в повідомленні.

Окрім того, у зверненні Офіс генпрокурора просить активізувати міжнародне співробітництво під час кримінального розслідування авіакатастрофи.

Що відомо про чорні скриньки літака МАУ

Першу чорну скриньку знайшли на місці падіння українського літака вранці 8 січня – за кілька годин після катастрофи. Другу – приблизно в обід. Одна зі скриньок збереглася у доброму стані, інша була пошкоджена.

Іран спершу заявив, що не буде передавати їх на експертизу компанії Boeing, а спробує розшифрувати самостійно. Згодом іранська сторона заявила про готовність передати бортові самописці Україні, але після того, як вони будуть досліджені на місці.

10 січня іранці планували відкрити одну чорну скриньку українського літака МАУ, але не змогли через брак технологій. Стало відомо, що розшифровка пройде у Франції, а до процесу залучать українських та іранських експертів.

розшифровка Офіс Генпрокурора звернувся до Ірану з проханням передати Україні чорні скриньки зі збитого літака. Згодом Україна направила другий запит до іранського керівництва. При цьому, запропонувала для відкриття скриньок лабораторію в Київському політехнічному інституті імені Сікорського. До Києва 15 січня мав приїхати експерт з Ірану, однак цього не сталося.

Основне про авіакатастрофу в Ірані



Катастрофа літака МАУ в Ірані / Інфографіка 24 каналу