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      ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК АЛЬОНА БАБАК АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ
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      ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК АЛЬОНА БАБАК АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ

      Іран не повертає Україні чорні скриньки: Офіс генпрокурора знову надіслав запит

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      Офіс генпрокурора знову звернувся до влади Ірану / GettyImages

      Офіс генерального прокурора повторно звернувся із запитом до влади Ірану. Просять надати українській стороні чорні скриньки з літака МАУ, збитого поблизу Тегерана.

      Про нове звернення повідомили на сайті Офісу генпрокурора.

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      17 січня Офіс генпрокурора повторно звернувся із запитом до компетентних органів Ірану з приводу надання українській стороні бортових самописців літака МАУ,
      – йдеться в повідомленні.

      Окрім того, у зверненні Офіс генпрокурора просить активізувати міжнародне співробітництво під час кримінального розслідування авіакатастрофи.

      Що відомо про чорні скриньки літака МАУ

      • Першу чорну скриньку знайшли на місці падіння українського літака вранці 8 січня – за кілька годин після катастрофи. Другу – приблизно в обід. Одна зі скриньок збереглася у доброму стані, інша була пошкоджена. 
      • Іран спершу заявив, що не буде передавати їх на експертизу компанії Boeing, а спробує розшифрувати самостійно. Згодом іранська сторона заявила про готовність передати бортові самописці Україні, але після того, як вони будуть досліджені на місці.
      • 10 січня іранці планували відкрити одну чорну скриньку українського літака МАУ, але не змогли через брак технологій. Стало відомо, що розшифровка пройде у Франції, а до процесу залучать українських та іранських експертів.
      • Офіс Генпрокурора звернувся до Ірану з проханням передати Україні чорні скриньки зі збитого літака. Згодом Україна направила другий запит до іранського керівництва. При цьому, запропонувала для відкриття скриньок лабораторію в Київському політехнічному інституті імені Сікорського. До Києва 15 січня мав приїхати експерт з Ірану, однак цього не сталося.

      Основне про авіакатастрофу в Ірані

      авіакатастрофа
      Катастрофа літака МАУ в Ірані / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Новини політики Іран Авіакатастрофа МАУ в Ірані МАУ Офіс генпрокурора
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