Іран не повертає Україні чорні скриньки: Офіс генпрокурора знову надіслав запит
Офіс генерального прокурора повторно звернувся із запитом до влади Ірану. Просять надати українській стороні чорні скриньки з літака МАУ, збитого поблизу Тегерана.
Про нове звернення повідомили на сайті Офісу генпрокурора.
Зверніть увагу: В Офісі генпрокурора відзвітували про втрати України на Донбасі впродовж 2019 – 20 років
17 січня Офіс генпрокурора повторно звернувся із запитом до компетентних органів Ірану з приводу надання українській стороні бортових самописців літака МАУ,
– йдеться в повідомленні.
Окрім того, у зверненні Офіс генпрокурора просить активізувати міжнародне співробітництво під час кримінального розслідування авіакатастрофи.
Що відомо про чорні скриньки літака МАУ
- Першу чорну скриньку знайшли на місці падіння українського літака вранці 8 січня – за кілька годин після катастрофи. Другу – приблизно в обід. Одна зі скриньок збереглася у доброму стані, інша була пошкоджена.
- Іран спершу заявив, що не буде передавати їх на експертизу компанії Boeing, а спробує розшифрувати самостійно. Згодом іранська сторона заявила про готовність передати бортові самописці Україні, але після того, як вони будуть досліджені на місці.
- 10 січня іранці планували відкрити одну чорну скриньку українського літака МАУ, але не змогли через брак технологій. Стало відомо, що розшифровка пройде у Франції, а до процесу залучать українських та іранських експертів.
- Офіс Генпрокурора звернувся до Ірану з проханням передати Україні чорні скриньки зі збитого літака. Згодом Україна направила другий запит до іранського керівництва. При цьому, запропонувала для відкриття скриньок лабораторію в Київському політехнічному інституті імені Сікорського. До Києва 15 січня мав приїхати експерт з Ірану, однак цього не сталося.
Основне про авіакатастрофу в Ірані
- Український літак МАУ розбився поблизу Тегерана 8 січня невдовзі після вильоту з аеропорту Імама Хомейні. Загинули всі 176 людей, що перебували на борту літака: 167 пасажирів та 9 членів екіпажу.
- Через 3 дні після трагедії влада Ірану визнала, що літак "випадково" збили кількома ракетами.
- Президент Володимир Зеленський сподівається, що іранська сторона зможе якнайшвидше ідентифікувати тіла українців та повернути їх до 19 січня.
- Український уряд прийняв рішення виплатити родинам загиблих по 200 тисяч гривень.
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі