Иранские баллистические ракеты: Жданов объяснил, насколько они опасны для Украины

Как сообщает Институт изучения войны, Иран якобы может в ближайшее время договориться с Россией о поставках баллистических ракет. Ведь 18 октября закончится действие резолюции ООН, которая запрещает иранским властям делать подобные поставки. По данным украинской и израильской разведки, Россия стремится приобрести иранские баллистические ракеты Fateh-110 и Zolfaghar.

Это баллистические ракеты, которые бьют на 300 и 700 километров. Об этом 24 Каналу заявил военный эксперт Олег Жданов, отметив, что для Украины это будет довольно больно.

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"Особенно ракета, которая летит на 700 километров. Это на 200 километров дальше, чем российский "Искандер". У нас с баллистическими ракетами может бороться только система Patriot или SAMP/T", – сказал Жданов.

Военный эксперт добавил, что, по данным из открытых источников, Украина имеет 3 таких системы ПВО – 2 Patriot и 1 SAMP/T.

Россия хочет выкрутить руки Ирану

Вероятность такого соглашения, убежден Олег Жданов, 50/50. Однако все будет зависеть от того, как будут вести себя Европа и США в переговорах с Ираном по ядерным договоренностям и возможному снятию санкций.

По данным СМИ, сейчас США ведут непрямые переговоры с Ираном. Все, чтобы снизить напряжение в мире. Один из ключевых вопросов – прекращение поставок иранских дронов-камикадзе в Россию.

Иран не может дожать Россию передать ему оставшиеся самолеты Су-35, которые он выкупил ранее. Жданов отметил, что, по данным израильского "Моссада" из открытых источников, страна получила лишь 24 самолета.

Поэтому Россия пытается выкрутить Ирану руки, чтобы за остальные самолеты получить баллистические ракеты,

– подчеркнул военный эксперт.

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