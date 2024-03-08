Россия использует Mohajer-6: какие задачи он может выполнять

По данным Минобороны Великобритании, Россия применяет БПЛА иранского производства Mohajer-6. Захватчики его используют, чтобы вести наблюдение над Черным морем и временно оккупированным Крымом.

Этот дрон подобен беспилотнику Bayraktar и может выполнять, в частности, боевые задачи. Об этом 24 Каналу рассказал военный аналитик, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, отметив, что БПЛА может нести ракеты класса "воздух – земля". По данным британской разведки, оккупанты используют такие дроны, в частности, чтобы корректировать удары по побережью.

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"Может нести, в частности, управляемые авиационные бомбы. Также выполнять определенные задачи", – сказал Свитан.

Однако такой беспилотник не может поднимать большое количество боевых частей, ведь имеет небольшую мощность. В основном такой БПЛА создан для разведки.

Там очень хорошая оптика с дальностью иногда до 200 километров, которая может выполнять задачи наведения, в частности, в режиме реального времени,

– отметил полковник ВСУ в запасе.

Оккупанты используют именно эту модификацию дрона, ведь российские самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50 боятся выполнять боевые задачи. Враг их особо не использует после того, как украинские военные сбили второй такой российский борт.

"Часть задач А-50 взяли на себя Mohajer", – подчеркнул лётчик-инструктор.

По его мнению, так россияне, вероятно, могут пытаться отследить пуски украинских ракет.

Враг применяет дроны