Верещук возглавила штаб по эвакуации жителей Донецкой области

Кабинет министров Украины 29 июля создал штаб по эвакуации жителей Донецкой области. Его возглавила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

Донецкая область находится на грани гуманитарной катастрофы

Кабмин поддержал инициативу Минреинтеграции и создал Координационный штаб, который будет заниматься организацией эвакуации из Донецкой области. Штаб создали, чтобы координировать действия властей, военных и волонтеров, которіе занимаются эвакуацией людей.

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Кроме эвакуации, штаб будет искать убежище для людей, расселять эвакуированных и оказывать им помощь. В состав штаба вошли представители министерств, силовых ведомств и ОВА.

Отметим, что Ирина Верещук обратилась к жителям Донецкой области с просьбой эвакуироваться. Министр объяснила, что если не эвакуируетесь из Донетчины, когда это возможно, то есть риск оказаться не только без электричества и воды, то есть без тепла, но еще и без связи, лекарств, пищи и под обстрелами.

Сейчас самая напряженная ситуация на фронте в Донецкой области. Сообщается, что Донетчина находится на грани гуманитарной катастрофы.

Вице-премьер-министр Ирина Верещук весной возглавляла Координационный штаб в отношении пленных, однако покинула этот пост. Вместо Верещук Координационный штаб в отношении пленных возглавил глава разведки Кирилл Буданов.

Какая ситуация в Донецкой области

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