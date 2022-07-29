Верещук возглавила штаб по эвакуации жителей Донецкой области
Кабинет министров Украины 29 июля создал штаб по эвакуации жителей Донецкой области. Его возглавила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.
Донецкая область находится на грани гуманитарной катастрофы
Кабмин поддержал инициативу Минреинтеграции и создал Координационный штаб, который будет заниматься организацией эвакуации из Донецкой области. Штаб создали, чтобы координировать действия властей, военных и волонтеров, которіе занимаются эвакуацией людей.
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Кроме эвакуации, штаб будет искать убежище для людей, расселять эвакуированных и оказывать им помощь. В состав штаба вошли представители министерств, силовых ведомств и ОВА.
Отметим, что Ирина Верещук обратилась к жителям Донецкой области с просьбой эвакуироваться. Министр объяснила, что если не эвакуируетесь из Донетчины, когда это возможно, то есть риск оказаться не только без электричества и воды, то есть без тепла, но еще и без связи, лекарств, пищи и под обстрелами.
Сейчас самая напряженная ситуация на фронте в Донецкой области. Сообщается, что Донетчина находится на грани гуманитарной катастрофы.
Вице-премьер-министр Ирина Верещук весной возглавляла Координационный штаб в отношении пленных, однако покинула этот пост. Вместо Верещук Координационный штаб в отношении пленных возглавил глава разведки Кирилл Буданов.
Какая ситуация в Донецкой области
- оккупанты постоянно обстреливают населенные пункты в Донецкой области. Только с начала полномасштабного вторжения россии в Донецкой области уже погибли 656 человек. Эти данные не учитывают жертвы в Мариуполе и Волновахе.
- В американском Институте изучения войны считают, что российские оккупанты сосредоточатся на захвате Бахмута. В то же время сообщается, что враг уже меньше будет пытаться взять Северск.
- В четверг, 28 июля, россияне нанесли мощный удар по Бахмуту, в результате чего погибли три человека. Кроме того, оккупанты атаковали колонию в оккупированной Оленевке, где погибли около 40 украинских военнопленных.
- Также 28 июля россияне нанесли ракетный удар по городу Торецк. Войска агрессора попали в многоэтажку, в результате чего 2 человека погибли. Еще три человека были спасены.
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