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Ирина Шейк назвала себя "домоседом" и призналась, что принимает ванну три раза в день

58 Читати новину українською
Ирина Шейк
Ирина Шейк / Instagram

32-летняя знаменитая супермодель Ирина Шейк рассказала, что не считает себя идеальной и сталкивается с многими проблемами.

Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылкой на журнал HELLO!.

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Ирина Шейк поделилась, что не придерживается никаких диет.

Я не сижу на диете. Я человек, который любит наслаждаться жизнью. Каждый раз, когда я еду в Италию или Испанию, я с удовольствием ем их национальные блюда. Все дело в балансе между едой и тренировками. Я не идеальная, у меня есть целлюлит и бывают проблемы с кожей и волосами. Я обычный человек,
– заявила она.

Кроме того, Ирина призналась, что ей помогает расслабиться только домашняя ванна трижды в день.

"Я обожаю принимать ванну. Я из тех людей, которые могут делать это трижды в день. Я россиянка, поэтому там должны быть свечи, российское телевидение, еда и много пузырьков. Нет ничего хуже, чем оказаться в маленькой и некомфортной ванне. Это не про меня", – рассказала топ-модель.

Ирина Шейк добавила, что, несмотря на популярность, не ведет гламурной жизни.

"Мне нравится смотреть телевизор и российские передачи, я люблю ходить в кино с друзьями и в суши-ресторан, а еще лучше есть прямо в кровати", – отметила женщина.

Теги: LifeStyle Мода Ирина Шейк
Источник: 24 Канал
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