Ирина Шейк оголила грудь в рекламе купальников Sports Illustrated: видео 18+

Российская модель Ирина Шейк приняла участие в кампейне купальников модного бренда Sports Illustrated и уверенно продемонстрировала свою обнаженную грудь.

Из одежды на 32-летней модели присутствовали только крошечные бикини нежно-розового цвета. Вокруг обнаженной груди на модели также были переплетены золотистые нити, которые добавляли откровенному образу пикантности. Женщина демонстрирует на видео в Instagram соблазнительные формы, лежа на песке морского побережья.

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Допис, поширений Sports Illustrated Swimsuit (@si_swimsuit) 21 Сер 2018 р. о 6:46 PDT

В полной версии видеоролика звезда не только обнажает интимные части тела, но и примеряет несколько других купальников. Видеосъемка, похоже, происходила на Мальдивских островах, поскольку позади нее можно увидеть райские пейзажи и прозрачную голубую воду.