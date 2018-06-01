Ирина Шейк продемонстрировала идеальные формы в соблазнительном белье: фото
Российская супермодель Ирина Шейк в очередной раз позировала в новом фотосете для бельевого бренда Intimissimi. Звезда как всегда выглядела сексуально и очень эффектно.
Для нового снимка Ирина надела соблазнительную кружевное белье черного цвета, позируя на диване. Образ Ирины завершал выразительный макияж и роскошные волнистые волосы.
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Однако Ирина успевает не только рекламировать бельевой бренд, но и сниматься для такого бренда как "The Kooples". Для фотосета молодая мама Шейк примерила тоже сексуальное черное белье, колготы в сеточку и массивную черную обувь, прикрыв плечи меховыми шубами.
Звезда позировала на крыше многоэтажки, обещая, что впоследствии она покажет более пикантные фото со съемки.