Ирина Шейк продемонстрировала идеальные формы в соблазнительном белье: фото

Российская супермодель Ирина Шейк в очередной раз позировала в новом фотосете для бельевого бренда Intimissimi. Звезда как всегда выглядела сексуально и очень эффектно.

Для нового снимка Ирина надела соблазнительную кружевное белье черного цвета, позируя на диване. Образ Ирины завершал выразительный макияж и роскошные волнистые волосы.

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Допис, поширений irinashayk (@irinashayk) 30 Тра 2018 р. о 8:17 PDT

Однако Ирина успевает не только рекламировать бельевой бренд, но и сниматься для такого бренда как "The Kooples". Для фотосета молодая мама Шейк примерила тоже сексуальное черное белье, колготы в сеточку и массивную черную обувь, прикрыв плечи меховыми шубами.

Допис, поширений irinashayk (@irinashayk) 31 Тра 2018 р. о 8:34 PDT

Допис, поширений irinashayk (@irinashayk) 1 Чер 2018 р. о 3:19 PDT

Звезда позировала на крыше многоэтажки, обещая, что впоследствии она покажет более пикантные фото со съемки.