Ирина Шейк с короткими волосами украсила обложку журнала: фото

32-летняя супермодель Ирина Шейк снялась для обложки журнала Daily Front Row в неожиданном образе. Модель появилась на страницах с экстремально короткими волосами.

Об этом Ирина Шейк рассказала поклонникам на своей странице в Instagram.

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Скорее всего, для фотосессии Ирина Шейк надела темный парик. Так, два дня назад Ирина Шейк в роскошном образе с длинными волнистыми волосами посетила церемонию вручения наград The Daily Front Row в Нью-Йорке.



На обложке журнала россиянка позировала с самым популярным мужчиной-моделью Джоном Кортахареном.



Ирина Шейк / Daily Front Row

Свое фото Ирина дополнила цитатой: "Мои кумиры, безусловно, были моя мама и бабушка. Я выросла в семье женщин и узнала, что женщина может делать что угодно. Женщины сильные, и мой кумир – сильная женщина, которая способна справиться с собой, жить сильно и независимо любить свое тело. Мой настоящий кумир – это обычная женщина – не модель и не актриса. Та, которая может справиться с самой собой и разобраться со своей жизнью.

Ирина Шейк / Daily Front Row



Ирина Шейк и Джон Кортахарен / Daily Front Row