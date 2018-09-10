10:27
10 сент 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
20°C
20°C 12°C
  • вторник
    22°C 14°C
  • среда
    22°C 12°C
  • четверг
    24°C 13°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
СМЕРТЕЛЬНА ДТП НА ФОНТАНІ В ОДЕСІ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Фанатизм от Путина. "Урок" от главы ВТБ
Вєсті Кремля
18:15, 8 сентября
Вєсті.UA. Жир. Математика от Порошенко. Адские замыслы Марченко
Вєсті.UA
19:07, 8 сентября
Восточный экспресс: почему перевозчики беспрепятственно ездят через блокпосты на Донбассе
ЦРУ
09:00, 7 сентября
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 августа
Вспомнить Все. Самолет АН-2
Згадати все
17:44, 7 сентября
Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса
СМЕРТЕЛЬНА ДТП НА ФОНТАНІ В ОДЕСІ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ

Ирина Шейк с короткими волосами украсила обложку журнала: фото

237 Читати новину українською
Ирина Шейк
Ирина Шейк / GettyImages

32-летняя супермодель Ирина Шейк снялась для обложки журнала Daily Front Row в неожиданном образе. Модель появилась на страницах с экстремально короткими волосами.

Об этом Ирина Шейк рассказала поклонникам на своей странице в Instagram.

Читайте также: Битва платьев: гламурная блогерша Кьяра Ферраньи надела платье как у Кардашян и Кароль

Скорее всего, для фотосессии Ирина Шейк надела темный парик. Так, два дня назад Ирина Шейк в роскошном образе с длинными волнистыми волосами посетила церемонию вручения наград The Daily Front Row в Нью-Йорке.

На обложке журнала россиянка позировала с самым популярным мужчиной-моделью Джоном Кортахареном.


Ирина Шейк / Daily Front Row

Свое фото Ирина дополнила цитатой: "Мои кумиры, безусловно, были моя мама и бабушка. Я выросла в семье женщин и узнала, что женщина может делать что угодно. Женщины сильные, и мой кумир – сильная женщина, которая способна справиться с собой, жить сильно и независимо любить свое тело. Мой настоящий кумир – это обычная женщина – не модель и не актриса. Та, которая может справиться с самой собой и разобраться со своей жизнью.

Ирина Шейк / Daily Front Row


Ирина Шейк и Джон Кортахарен / Daily Front Row

Теги: Мода LifeStyle Ирина Шейк
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Заложники войны: в каждом луганском доме – трагедия разлук и долгожданных встреч
сегодня, 08:40 Заложники войны: в каждом луганском доме – трагедия разлук и долгожданных встреч
Ольга Черненко
Главные новости 9 сентября: детали смертельного ДТП в Одессе, протесты в России и победа сборной
сегодня, 08:06 Главные новости 9 сентября: детали смертельного ДТП в Одессе, протесты в России и победа сборной
Чи вбитий Захарченко насправді, чому падає гривня, автокефалія для України: топ-5 блогів тижня
9 сентября, 22:00 Чи вбитий Захарченко насправді, чому падає гривня, автокефалія для України: топ-5 блогів тижня
Блог Медіа
Смертельная авария на Фонтане в Одессе: последние новости
9 сентября, 20:06 Смертельная авария на Фонтане в Одессе: последние новости
Самые лучшие смартфоны Xiaomi, которые были представлены летом
9 сентября, 20:02 Самые лучшие смартфоны Xiaomi, которые были представлены летом
Тимошенко поразила новым стилем: появились фото
 16 февраля 2016 , 11:31
Рыбачук объяснил, почему Порошенко не спешит заканчивать войну на Донбассе
 23 июня 2016 , 21:53 9
Эксперт рассказал, что Путин придумал делать с Донбассом
 8 мая 2016 , 08:01
Появились фото и видео драки польских и украинских фанатов
 21 июня 2016 , 21:10 1
Мэрайя Кэри пришла на вечеринку без юбки (18+)
 28 июня 2016 , 03:40 1
Украинскому певцу позвонили из "ДНР"
 6 марта 2016 , 15:33
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук