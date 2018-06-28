Ирина Шейк снялась в ковбойском стиле для обложки глянца: фото

32-летняя знаменитая российская модель Ирина Шейк снялась в образе ковбоя для французского журнала ELLE.

Модель опубликовала фотографии на своей странице в Instagram.

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Отметим, что Ирина Шейк снялась в фотосессии еще до того, как решилась на радикальные изменения во внешности, поэтому на снимках модель изображена с длинными волосами.

На первом фото Ирина позирует в белых брюках и рубашке с коричневыми кожаными сапогами. Образ дополнила соломенная панама.

Также модель появилась в белом платье с рюшами, сидя у пруда.