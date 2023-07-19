Ирландия отреагировала на вероятное попадание деталей ее производства в "Шахеды"

Ирландия расследует, как детали ее производства попали в беспилотник "Шахед". Именно ими оккупанты регулярно обстреливают украинские города.

Возможно, детали и компоненты поставлены третьими сторонами. Сама страна этого не делала, уверяет правительство. Об этом сообщил премьер-министр страны Лео Варадкар на пресс-конференции, передает 24 Канал.

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По словам Лео Варадкара, сама страна ничего не поставляла, ведь военно нейтральна. Однако Ирландия не нейтральна политически: она поддерживает Украину и является партнером НАТО, хотя и не планирует вступать в Альянс.

О сбитии дрона знают и проводят расследование.

Мы не верим, что какие-то ирландские компании могли нарушить санкции. Возможно, какая-то третья сторона нарушила санкции,

– подчеркнул премьер.

Напомним, 18 июля Андрей Ермак показал фото карбюратора двигателя дрона, где отчетливо видна надпись "Сделано в Ирландии".

Компоненты зарубежного производства в "Шахедах"

Иран, поставляющий России дроны "Шахед", находится под санкциями. Поэтому, чтобы произвести беспилотники, прибегает к уловкам и закупает детали импортного производства на сером рынке, а также создает заводы за границей – например, в Таджикистане.