Ирландия отреагировала на вероятное попадание деталей ее производства в "Шахеды"
Ирландия расследует, как детали ее производства попали в беспилотник "Шахед". Именно ими оккупанты регулярно обстреливают украинские города.
Возможно, детали и компоненты поставлены третьими сторонами. Сама страна этого не делала, уверяет правительство. Об этом сообщил премьер-министр страны Лео Варадкар на пресс-конференции, передает 24 Канал.
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По словам Лео Варадкара, сама страна ничего не поставляла, ведь военно нейтральна. Однако Ирландия не нейтральна политически: она поддерживает Украину и является партнером НАТО, хотя и не планирует вступать в Альянс.
О сбитии дрона знают и проводят расследование.
Мы не верим, что какие-то ирландские компании могли нарушить санкции. Возможно, какая-то третья сторона нарушила санкции,
– подчеркнул премьер.
Напомним, 18 июля Андрей Ермак показал фото карбюратора двигателя дрона, где отчетливо видна надпись "Сделано в Ирландии".
Компоненты зарубежного производства в "Шахедах"
Иран, поставляющий России дроны "Шахед", находится под санкциями. Поэтому, чтобы произвести беспилотники, прибегает к уловкам и закупает детали импортного производства на сером рынке, а также создает заводы за границей – например, в Таджикистане.
- Ряд стран поставляет товары двойного назначения, которые можно использовать как раз для создания дронов. Это делает в частности Турция.
- Алексей Данилов рассказал, что в "Шахедах" есть детали, произведенные в Западной Европе, – тех странах, которые вроде бы являются нашими союзниками. С этим еще будут разбираться.
- Подобно Ирану хитрит и Россия. Одна из ракет, ударившая по Кривому Рогу 13 июня 2023 года, содержала около 50 компонентов, произведенных в других странах. Это преимущественно была микроэлектроника.
- В российском оружии есть и китайские детали, хотя официальный Пекин обещает ужесточить контроль
- Впрочем, россияне не хотят полностью зависеть от милости Ирана, поэтому пытаются наладить производство дронов в Тольятти.