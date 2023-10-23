В Джанкое исчезли российские военные: дело расследует спецполиция

Во временно оккупированном Джанкое работает военная полиция. Там исчезли российские военные.

Об этом рассказали в партизанском движении "Атеш". Также там обнародовали соответствующие фотографии.

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"АТЕШ" сообщил о проблемах с личным составом окупантов в Джанкое

Агенты "Атеш" зафиксировали прибытие новой партии мобилизованных в Джанкой. Стало известно, что их не кормят и просто не считают людьми.

По имеющейся у партизан информации, в город прибыли подразделения военной полиции для обеспечения безопасности личного состава оккупантов.

Это связано с исчезновением военных в городе. В связи с этим, всех военнослужащих РФ обязали передвигаться по городу группами. Наши агенты продолжают работать внутри армии РФ. Наши зарплаты им нравятся больше российских,

– отметили в "Атеше".

Смотрите фото из Джанкоя / Фото "Атеш"

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