Исчезновение самолета с футболистом Эмилиано Сала: пилот просил экстренную посадку над Ла-Маншем

Во Франции продолжаются поиски самолета, на котором летел футболист Эмилиано Сала. Накануне вечером, 21 января, его самолет пропал с радаров над Ла-Маншем.

Аргентинский нападающий Эмилиано Сала направлялся из французского "Нанта" в столицу Уэльса Кардифф на небольшом частном самолете Piper Malibu. Нападающий перешел за 20 миллионов евро из "Нанта" в "Кардифф Сити" и летел к новой команде.

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На борту находились только пилот и сам футболист. Над Ла-Маншем самолет пропал с радаров диспетчеров.



Самолет с Эмилиано Сала пропал над Ла-Маншем

По сообщению RMC Sport, пилот самолета запросил экстренную посадку на острове Гернси в Ла-Манше, когда находился на высоте 1500 метров. Однако на высоте 700 метров связь с самолетом была потеряна.

На данный момент продолжается поисково-спасательная работа.

Из-за этого матч Кубка Франции "Нант" – "Антант", который должен был состояться 23 января, перенесли на воскресенье, 27 января. Поэтому матч чемпионата "Нант" – "Сент-Этьен", который должен был состояться на выходных, перенесут на другой срок.