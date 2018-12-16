Исчезновение сержанта на границе с Молдовой: пограничника нашли мертвым

Украинского пограничника Евгения Колесника, который утром 16 декабря исчез на границе с Молдовой, нашли мертвым.

Ранее 24 канал сообщал, что в районе непризнанного Приднестровья пропал украинский пограничник, 23-летний сержант-контрактник Евгений Колесник.

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Так, впоследствии помощник главы Госпогранслужбы Олег Слободян сообщил о том, что военного нашли неподалеку от поста пограничников без признаков жизни.

В результате несколько часовых поисков инспектор пограничной службы был найден без признаков жизни, с огнестрельным ранением за несколько километров от места несения службы. По предварительному изучению обстоятельств инцидента, причиной возможного суицида стали семейные неурядицы военнослужащего,

– говорится в сообщении.

Слободян добавил, что по факту гибели пограничника уже возбуждено уголовное производство.

"Государственная пограничная служба также проводит внутреннее расследование инцидента", – добавил он.