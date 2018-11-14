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      В Польше нашли повешенным защитника Украины в войне на Донбассе

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      Участник АТО нашли мертвым в Польше
      Участник АТО нашли мертвым в Польше / Соцсети

      В Польше нашли повешенным 28-летнего Марьяна Малявского – участника боевых действий на Донбассе, который в 2015-16 годах воевал на стороне Украины. Мужчина был родом из Тернопольщины, а на Донбассе служил в батальоне "Госпитальеры".

      Об этом сообщает 0352.

      Как рассказала волонтер Елена Живко, боец ​​прошел горячие точки на Донбассе, после чего приехал во Львов. Там он около года в волонтерском центре помогал с отправкой медикаментов на Донбасс и проводил обучение. В то же время Малявський сам проходил адаптацию и искал работу.

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      Во Львове было трудно найти работу, поэтому отправился за границу. Был в Польше около года. Работал в гостинице в Варшаве. Когда несколько дней он не выходил на работу, начали его поиски. Полиция нашла его мертвым на обочине в лесопосадке,
      – рассказала волонтер.

      Полиции понадобилось всего несколько часов для того, чтобы разыскать тело украинского защитника. Для его опознания в Польшу ездила мать погибшего, а доставить тело в Украину помогли волонтеры. Бойца похоронили на родной Тернопольщине.

      АТО війна на Донбасі Польща самогубство Мар'ян Малявський
      Похороны Марьяна Малявского

      Теги: Новости Украины Жертвы Волонтеры Тернополь Самоубийство АТО Война на Донбассе Новости Польши
      Источник: 24 Канал
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