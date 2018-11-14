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      У Польщі знайшли повішеним захисника України у війні на Донбасі

      802 Читать новость на русском
      Учасника АТО знайшли мертвим у Польщі
      Учасника АТО знайшли мертвим у Польщі / Фото з соціальних мереж

      У Польщі знайшли повішеним 28-річного Мар'яна Малявського – учасника бойових дій на Донбасі, який у 2015-16 роках воював на стороні України. Чоловік був родом з Тернопільщини, а на Донбасі служив у батальйоні "Госпітальєри".

      Про це повідомляє 0352.

      Як розповіла волонтерка Олена Живко, боєць пройшов гарячі точки на Донбасі, після чого приїхав до Львова. Там він близько року у волонтерському центрі допомагав з відправкою медикаментів на Донбас та проводив навчання. Водночас Малявський сам проходив адаптацію та шукав роботу.

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      У Львові було важко знайти роботу, тому подався за кордон. Був у Польщі близько року. Працював у готелі у Варшаві. Коли кілька днів він не виходив на роботу, почали його пошуки. Поліція знайшла його мертвим на узбіччі в посадці,
      – розповіла волонтерка.

      Поліції знадобилося всього кілька годин для того, щоб розшукати тіло українського захисника. На його упізнання до Польщі їздила матір загиблого, а доставити тіло в Україну допомогли волонтери. Бійця похоронили на рідній Тернопільщині.

      АТО війна на Донбасі Польща самогубство Мар'ян Малявський
      Похорон Мар'яна Малявського

      Теги: Новини України Жертви Новини Польщі Війна на Донбасі АТО Самогубство Тернопіль Волонтери
      Джерело: 24 Канал
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