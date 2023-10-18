Ищут под завалами: в Запорожье ракета попала в квартиру, где жили молодые супруги
Российский враг ударил ракетами по дому в центре Запорожья. Под завалами могут быть молодые супруги.
В результате удара были повреждены два подъезда. Молодых людей ищут под завалами. Об этом информирует 24 Канал.
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В Запорожье под завалами могут быть молодые супруги
По словам одного из очевидцев, ракета попала в соседскую квартиру, где проживали молодые супруги. Сейчас их ищут под завалами.Оперативно о тревогах и ракетной опасности для разных областей Украины читайте в нашем телеграме.
В Нацполиции региона подтвердили, что, предварительно, погибли два человека, трое травмированы, еще трое – могут находиться под завалами.
По состоянию на утро жителей поврежденной многоэтажки уже эвакуировали в безопасное место, согрели, оказали психологическую и другую помощь. На месте происшествия работают все соответствующие службы. Поисково-спасательные мероприятия продолжаются.
Удар по Запорожью: последние новости
- Глава ОВА Юрий Малашко сообщил о попадании в многоэтажку. Это произошло 18 октября с 01:33 до 01:48. По его словам, российские террористические войска нанесли 6 ракетных ударов по территории города Запорожья.
- В настоящее время тип ракет устанавливается. Предварительно, это С-300.
- Один из ударов пришелся на многоэтажное здание в центральной части города.
- В результате удара, предварительно, погибли два человека, травмированы – 3, безвестно исчезли – 3. Аварийно-розыскные мероприятия продолжаются. Места других ракетных ударов устанавливаются.
- Кстати, очевидцы рассказали о моменте обстрела Запорожья и что они видели. По словам пострадавшего жителя дома Алексея, в его квартире выбило рамы, балконы, входные двери и повалило мебель.
- Глава Офиса Президента Андрей Ермак отреагировал на ракетный удар. Он подчеркнул, что такие методы ведения агрессивной войны против гражданских демонстрируют, что государство Россия продолжает вести себя как террористическая организация.