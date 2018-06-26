Исландия – Хорватия: видео голов и моментов матча
Сборные Исландии и Хорватии в первом тайме голов не забивали. Все команды отложили на второй тайм.
Автором гола стал Милан Бадель, который в касание замкнул атаку хорватов.
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Сравняла счет сборная Исландии с пенальти. При простреле с фланга один из хорватов сыграл рукой в собственной штрафной, и судья назначил пенальти. Удар с отметки реализовал Сигурдссон.
Выиграла же Хорватия этот матч благодаря голу Перишича уже на последней минуте основного времени.
Источник: 24 Канал
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