Испанец Рафаэль Надаль в пятый раз в карьере вышел в финал Australian open

Теннисист Рафаэль Надаль в пятый раз в карьере вышел в финал Australian open. Испанец менее чем за два часа разобрался с греком Стефаносом Циципасом.

Для этого Рафаэлю хватило трех сетов – 6:2, 6:4 и 6:0.

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"Мне повезло вернуться назад к тому месту (в финал – 24), где я был когда-то на этот момент", – Рафаэль вспомнил о своей карьере, которая могла закончиться из-за травмы ноги, которую он получил в 2005 году.

"I feel lucky to be back from where I was in that moment."



- @RafaelNadal compares the memory of his career-threatening foot injury he suffered in 2005 to the moment of making the 2019 #AusOpen men's singles final. pic.twitter.com/4ChHNT9JKH — #AusOpen (@AustralianOpen) 24 січня 2019 р.

В случае триумфа на австралийском мейджоре, Надаль станет первым игроком, который в открытую эру тенниса выиграл каждый турнир серии Grand Slam (четыре ежегодных турнира – 24) хотя бы по два раза.

Много аплодисментов и поздравлений Рафаэлю Надалю и всей его команде за то, что он принес теннис в другое измерение. Его игра меня вдохновляет, я действительно надеюсь победить в следующий раз,

– прокомментировал соперник Стефанос Циципас.

Big applause and congrats to @RafaelNadal and his whole team for bringing tennis to another dimension. His game is more than inspiring to me. I really hope to get closer next time.



Big thanks to everyone for your support these two weeks here in Melbourne. I love this city! — Stefanos Tsitsipas (@StefTsitsipas) 24 січня 2019 р.

В то же время другую путевку в финал разыграют Новак Джокович и Люк Пуй. А в женской сетке соревнований в Мельбурне пара финалисток уже известна. За титул поборется обидчица Элины Свитолиной Наоми Осака. Японка в трех партиях переиграла чешку Каролину Плишкову. А вот другая представительница Чехии Петра Квитова барьер полуфинала преодолела. Она разобралась с американкой Даниэлой Коллинз.

Что такое Australian open?Это открытый чемпионат Австралии по теннису. В этом году теннисный турнир проходит от 14 до 27 января 2019 года на кортах Мельбурн-Парка в Мельбурне, Австралия. Это уже 107-й чемпионат Австралии по теннису, 50-ый с начала открытой эры, первый турнир Большого шлема в 2019 году.