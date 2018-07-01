23:02
1 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
11°C
16°C 10°C
  • понедельник
    14°C 10°C
  • вторник
    18°C 12°C
  • среда
    23°C 12°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Наркозвезда Мундиаля Марадона. Религия "Роскосмоса"
Вєсті Кремля
19:58, 29 июня
Вести.UA. Жир. Парламентские лучи добра. Августо Матиос
Вєсті.UA
09:01, сегодня
Хто забудовує територію національного парку елітними будинками
ЦРУ
09:00, 27 июня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 июня
Вспомнить Все. ПТУ и ПТУшники
Згадати все
22:30, 29 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости спорта

Испания – Россия: рекорды и антирекорды матча 1/8 финала ЧМ-2018

407 Читати новину українською
Испания – Россия: 1/8 ЧМ-2018
Испания – Россия: 1/8 ЧМ-2018 / Fifa.com

В матче 1/8 финала Чемпионата мира по футболу 2018 Россия победила Испанию в серии послематчевых пенальти.

Несмотря на преимущество во владении мячом и по количеству опасных моментов испанцам так и не удалось вывести свою команду вперед ни на протяжении 90 минут основного времени, ни в экстратаймах.

Смотрите также: Испания – Россия: видео голов, пенальти и моменты матча 1/8 Чемпионата мира

Четвертьфиналиста удалось определить лишь в серии послематчевых пенальти. Крепче нервы и быстрее реакция оказалась у голкипера сборной России Игоря Акинфеева.

В матче против России сборной Испании удалось установить уникальное достижение. В этом поединке испанцы установили новый рекорд Чемпионатов мира, выполнив за игру более 1000 передач.

Именно в этом противостоянии впервые в истории мундиалей была проведена четвертая замена в дополнительное время.

В первом экстратайме в сборной России на замену Ерохину вышел Кузяев.

Читайте также: ЧМ-2018: Аргентина проиграла Франции, установив несколько рекордов

Капитан испанцев Серхио Рамос в матче 1/8 ЧМ-2018 также установил собственный рекорд. По количеству сыгранных матчей за сборную Испании он сравнялся с многолетним голкипером испанцев Икером Касильясом.

Что интересно, проиграв России в этом матче сборная Испании продемонстрировала завидную "стабильность".

"Красной фурии" еще никогда не удавалось побеждать страну-хозяйку Чемпионата мира.

 

Теги: Новости спорта Чемпионат мира по футболу - 2018 Рекорды Новости России
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук