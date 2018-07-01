Испания – Россия: рекорды и антирекорды матча 1/8 финала ЧМ-2018

В матче 1/8 финала Чемпионата мира по футболу 2018 Россия победила Испанию в серии послематчевых пенальти.

Несмотря на преимущество во владении мячом и по количеству опасных моментов испанцам так и не удалось вывести свою команду вперед ни на протяжении 90 минут основного времени, ни в экстратаймах.

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Четвертьфиналиста удалось определить лишь в серии послематчевых пенальти. Крепче нервы и быстрее реакция оказалась у голкипера сборной России Игоря Акинфеева.

В матче против России сборной Испании удалось установить уникальное достижение. В этом поединке испанцы установили новый рекорд Чемпионатов мира, выполнив за игру более 1000 передач.

Именно в этом противостоянии впервые в истории мундиалей была проведена четвертая замена в дополнительное время.

В первом экстратайме в сборной России на замену Ерохину вышел Кузяев.

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Капитан испанцев Серхио Рамос в матче 1/8 ЧМ-2018 также установил собственный рекорд. По количеству сыгранных матчей за сборную Испании он сравнялся с многолетним голкипером испанцев Икером Касильясом.

Sergio Ramos equals Iker Casillas (17) for most World Cup appearances for Spain. @SeFutbol #WorldCup — Gracenote Live (@GracenoteLive) 1 липня 2018 р.

Что интересно, проиграв России в этом матче сборная Испании продемонстрировала завидную "стабильность".

"Красной фурии" еще никогда не удавалось побеждать страну-хозяйку Чемпионата мира.