Испания – Марокко: видео голов и моментов матча
Сборная Марокко в матче против Испании первой отметилась. Помогла в этом ошибка защитников испанцев.
Автором гола сборной Марокко стал Халид Бутаиб, который воспользовался ошибкой защитников. Обокрав игроков "фурия роха", нападающий вышел один на один на ворота Давида де Хеа и пробил под голкипером.
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Гол сборной Марокко в ворота Испании
Преимущество марокканцев в этом матче продержалось лишь пять минут. Все для гола сделал Иньеста, а результативный удар нанес Иско.
Гол Иско в ворота Марокко
Источник: 24 Канал
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