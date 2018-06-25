Испания – Марокко: видео голов и моментов матча

Сборная Марокко в матче против Испании первой отметилась. Помогла в этом ошибка защитников испанцев.

Автором гола сборной Марокко стал Халид Бутаиб, который воспользовался ошибкой защитников. Обокрав игроков "фурия роха", нападающий вышел один на один на ворота Давида де Хеа и пробил под голкипером.

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Гол сборной Марокко в ворота Испании

Преимущество марокканцев в этом матче продержалось лишь пять минут. Все для гола сделал Иньеста, а результативный удар нанес Иско.

Гол Иско в ворота Марокко