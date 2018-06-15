Испания – Португалия: анонс на матч Чемпионата мира по футболу 2018

Сборные Испании и Португалии сыграют свой матч на Чемпионате мира 2018 года 15 июня – во второй игровой день Мундиаля. Фавориты группы B уже в первом матче могут определить, кто из них возглавит группу и выйдет в плей-офф с первого места.

Этот матч вызывает больше всего ожидания на групповой стадии Чемпионата мира – чемпионы Европы будут играть против фаворитов Мундиаля, Криштиану Роналду будет противостоять половине состава звездного "Реала". Должно быть настоящее зрелище.

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И на первый план неожиданно вышла тренерская тема. За день до старта ЧМ-2018 тренера сборной Испании Хулена Лопетеги отправили в отставку за то, что он согласился возглавить мадридский "Реал". На его место назначили Фернандо Ерро. Поэтому неизвестно, в каком состоянии сборная Испании после такого назначения, и сумеет ли новый наставник "фурия роха" настроить команду и донести свое видение игры. Еще интереснее выглядит то, сумеет ли тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш в полной мере воспользоваться этим.

Что касается команд, то к игре они подходят почти без потерь. Единственный, кто не сможет принять участие в этом матче – защитник Дани Карвахаль, который не полностью восстановился после травмы в финале Лиги чемпионов против "Ливерпуля".

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Стоит отметить, что сборные Испании и Португалии уже однажды встречались на Чемпионате мира. Было это в 2010 году в Южно-Африканской Республике. Тогда сильнее оказались испанцы, которые впоследствии и выиграют этот Чемпионат. А так команды сыграли между собой 35 матчей, где явное преимущество на стороне испанцев – 17 побед. Португальцы могут похвастаться лишь шестью победами. Еще 12 раз команды сыграли в ничью.

Букмекеры тоже явное предпочтение отдают сборной Испании.

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