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      Испанский клуб хочет приобрести защитника "Динамо" Пиварича

      29 Читати новину українською
      Иосиф Пиварич может перейти в "Бетис"
      Иосиф Пиварич может перейти в "Бетис"

      Защитник Динамо и сборной Хорватии Йосип Пиварич может продолжить карьеру в испанской Примере.

      В трансфере защитника киевского "Динамо" Иосифа Пиварича заинтересован "Бетис". Трансфер хорватского игрока может произойти во время зимней паузы в сезоне, информирует издание Estadiodeportivo.com.

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      Сообщается, что в связи с кадровыми проблемами и травмами руководство "огурчиков" вновь обратило внимание на игрока сборной Хорватии.

      Как утверждает источник, севильский клуб уже проявлял интерес к Пиваричу – летом 2018 года, однако тогда в "Бетиса" ничего не получилось, хотя сейчас в "Динамо" согласны отпустить хорвата.

      Напомним, Иосиф Пиварич в текущем сезоне сыграл за "Динамо" в 12 матчах и отметился одной результативной передачей.

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      Теги: Спорт Футбол Динамо
      Источник: 24 Канал
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