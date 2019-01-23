Испанский клуб хочет приобрести защитника "Динамо" Пиварича

Защитник Динамо и сборной Хорватии Йосип Пиварич может продолжить карьеру в испанской Примере.

В трансфере защитника киевского "Динамо" Иосифа Пиварича заинтересован "Бетис". Трансфер хорватского игрока может произойти во время зимней паузы в сезоне, информирует издание Estadiodeportivo.com.

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Сообщается, что в связи с кадровыми проблемами и травмами руководство "огурчиков" вновь обратило внимание на игрока сборной Хорватии.

Как утверждает источник, севильский клуб уже проявлял интерес к Пиваричу – летом 2018 года, однако тогда в "Бетиса" ничего не получилось, хотя сейчас в "Динамо" согласны отпустить хорвата.

Напомним, Иосиф Пиварич в текущем сезоне сыграл за "Динамо" в 12 матчах и отметился одной результативной передачей.

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