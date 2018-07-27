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Истории двух детей подтолкнули Великобританию легализовать медицинскую марихуану

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Медицинский каннабис станет легальным в Великобритании
Медицинский каннабис станет легальным в Великобритании / Фото з соцcетей

Медицинские препараты с содержанием марихуаны станут легальными в Великобритании уже осенью 2018 года.

Об этом рассказал глава министерства внутренних дел Саджид Джавид, сообщает ВВС.

Прежде, чем попасть на рынок страны, медикаменты должны пройти проверку безопасности и качества.

По словам Джавида, главным условием для легального получения каннабиса станет исключительная медицинская необходимость.

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О необходимости предоставления доступа к медикаментам на основе каннабиса ходатайствовал главный врач Великобритании Салли Дэвис и Консультационный совет по вопросам злоупотребления наркотиками.

Главным же стимулом к ​​изменению правил для правительства Великобритании стала кампания, развернутая родителями двух детей, страдающих эпилепсией Альфе Дингли и Билли Келдуелла.

В Дингли, которому только шесть, случается по 150 приступов эпилепсии в месяц. Для него родители добились временного разрешения на получение лекарств на основе марихуаны. Это случилось после того, как они свозили сына в Нидерланды, где состояние Альфе ощутимо улучшилось после употребления конопляного масла.

Семья Билли Келдуелла, которому именно в день объявления сообщение о легализации препаратов из конопли исполнилось 13 лет, ранее пыталась ввезти их из-за границы. В аэропорту лекарства изъяли. Но после того как состояние Билли резко ухудшилось, их вернули, выдав официальное разрешение сроком на 20 дней.

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Теги: Лекарства Здоровье медицинский каннабис Великобритания Лечение
Источник: 24 Канал
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