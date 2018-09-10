История любви: Маша Ефросинина показала архивные фото со свадьбы

Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина, которая участвует в развлекательном шоу "Танцы со звездами 2018", рассказала о своей любви к мужу Тимуру Хромаеву.

9 сентября состоялся третий прямой эфир шоу "Танцы со звездами 2018". По замыслу организаторов проекта, звезды должны были подготовить горячие танцы на тему "50 оттенков любви". Так, в интервью Маша Ефросинина рассказала, что любовь в жизни ей дает муж Тимур, с которым они познакомились на набережной Ялты.

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Маша Ефросинина и Тимур Хромаев / Скриншот из YouTube

Кроме того, телеведущая вспомнила кризис в отношениях, когда любимым пришлось расстаться.

"Более 3 лет мы не оставались вдвоем и никуда не ездили, потому что были постоянно заняты", – поделилась Маша.

После чего Ефросинина и ее муж бросили друг друга. Однако разлука длилась недолго – через пол года супруги снова были вместе.

Надо уметь обсуждать свои проблемы. Если бы так делали все пары, разводов, слез и несчастных судеб было бы намного меньше,

– отметила телеведущая.



Маша Ефросинина и Тимур Хромаев / Скриншот из YouTube



Маша Ефросинина и Тимур Хромаев / Скриншот из YouTube



Маша Ефросинина и Тимур Хромаев / Скриншот из влога Маши Ефросининой на YouTube

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