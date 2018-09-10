16:18
10 сент 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
16°C
21°C 12°C
  • вторник
    22°C 14°C
  • среда
    22°C 12°C
  • четверг
    24°C 13°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
СМЕРТЕЛЬНА ДТП НА ФОНТАНІ В ОДЕСІ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Фанатизм от Путина. "Урок" от главы ВТБ
Вєсті Кремля
18:15, 8 сентября
Вєсті.UA. Жир. Математика от Порошенко. Адские замыслы Марченко
Вєсті.UA
19:07, 8 сентября
Восточный экспресс: почему перевозчики беспрепятственно ездят через блокпосты на Донбассе
ЦРУ
09:00, 7 сентября
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 августа
Вспомнить Все. Самолет АН-2
Згадати все
17:44, 7 сентября
Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса
СМЕРТЕЛЬНА ДТП НА ФОНТАНІ В ОДЕСІ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ

История любви: Маша Ефросинина показала архивные фото со свадьбы

43 Читати новину українською
Маша Ефросинина и Тимур Хромаев
Маша Ефросинина и Тимур Хромаев / Фото из открытых источников

Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина, которая участвует в развлекательном шоу "Танцы со звездами 2018", рассказала о своей любви к мужу Тимуру Хромаеву.

9 сентября состоялся третий прямой эфир шоу "Танцы со звездами 2018". По замыслу организаторов проекта, звезды должны были подготовить горячие танцы на тему "50 оттенков любви". Так, в интервью Маша Ефросинина рассказала, что любовь в жизни ей дает муж Тимур, с которым они познакомились на набережной Ялты.

Читайте также: Без макияжа и с синяками: Маша Ефросинина показала последствия "Танцев со звездами 2018"

Маша Єфросиніна і Тимур Хромаєв
Маша Ефросинина и Тимур Хромаев / Скриншот из YouTube

Кроме того, телеведущая вспомнила кризис в отношениях, когда любимым пришлось расстаться.

"Более 3 лет мы не оставались вдвоем и никуда не ездили, потому что были постоянно заняты", – поделилась Маша.

После чего Ефросинина и ее муж бросили друг друга. Однако разлука длилась недолго – через пол года супруги снова были вместе.

Надо уметь обсуждать свои проблемы. Если бы так делали все пары, разводов, слез и несчастных судеб было бы намного меньше,
– отметила телеведущая.

Маша Єфросиніна і Тимур Хромаєв
Маша Ефросинина и Тимур Хромаев / Скриншот из YouTube

Маша Єфросиніна і Тимур Хромаєв
Маша Ефросинина и Тимур Хромаев / Скриншот из YouTube

Маша Єфросиніна і Тимур Хромаєв
Маша Ефросинина и Тимур Хромаев / Скриншот из влога Маши Ефросининой на YouTube

"Танцы со звездами 2018" 3 выпуск смотреть онлайн – выступление Маши Ефросининой и Максима Леонова

 

Теги: Новости Украины LifeStyle Психология Звездные разводы Звездные романы Звездные свадьбы Маша Ефросинина
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Airbus Helicopters для МВС: як віддати купу грошей і ризикнути життям українських правоохоронців
сегодня, 16:00 Airbus Helicopters для МВС: як віддати купу грошей і ризикнути життям українських правоохоронців
Всех русских наемников постигает одинаковая судьба – смерть Гагулия тому доказательство
сегодня, 15:02 Всех русских наемников постигает одинаковая судьба – смерть Гагулия тому доказательство
Юрій Бутусов
Антикорупційне торнадо на українській митниці: що відбувається насправді навколо ДФС
сегодня, 14:00 Антикорупційне торнадо на українській митниці: що відбувається насправді навколо ДФС
Тетяна Острікова
12 шагов успешной продажи недвижимости на вторичном рынке
сегодня, 12:01 12 шагов успешной продажи недвижимости на вторичном рынке
Блог Медіа
Заложники войны: в каждом луганском доме – трагедия разлук и долгожданных встреч
сегодня, 08:40 Заложники войны: в каждом луганском доме – трагедия разлук и долгожданных встреч
Ольга Черненко
Тимошенко поразила новым стилем: появились фото
 16 февраля 2016 , 11:31
Рыбачук объяснил, почему Порошенко не спешит заканчивать войну на Донбассе
 23 июня 2016 , 21:53 9
Эксперт рассказал, что Путин придумал делать с Донбассом
 8 мая 2016 , 08:01
Появились фото и видео драки польских и украинских фанатов
 21 июня 2016 , 21:10 1
Мэрайя Кэри пришла на вечеринку без юбки (18+)
 28 июня 2016 , 03:40 1
Украинскому певцу позвонили из "ДНР"
 6 марта 2016 , 15:33
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук