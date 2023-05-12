Решение есть в виде F-16: в СНБО объяснили, что может защитить от российских авиабомб

После сбивания украинскими силами ПВО российской ракеты "Кинжал" враги начали запугивать высокоточными авиабомбами. Это определенно вызов, но Украина готова давать отпор.

Это в эфире 24 Канала прокомментировал секретарь СНБО Алексей Данилов. Он отметил, что украинские Силы обороны должны найти соответствующее решение.

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Будет так же, как с "Кинжалом"

Алексей Данилов отметил, что руководство страны понимает все угрозы со стороны врага. Это касается не только авиабомб, о которых говорят россияне, но и других средств поражения. И над решением этих вопросов каждый день работают тысячи людей.

"Когда мы сбили "Кинжал", россияне были в отчаянии, потому что они считали, что это средство поражения никоим образом нельзя сбить, и оно должно достигать той цели, куда они его отправляют. Так же будет и с этими средствами поражения", – отметил чиновник.

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Он добавил, что украинские специалисты работают над этим, и им нужно немного времени, чтобы разобраться.

Я уверен, что мы найдем решение, как все это поставить на место. Решение есть в виде F-16, но нам немножко нужно набраться терпения – они обязательно будут в нашем небе, будут защищать нас с вами и всю нашу страну,

– подчеркнул Данилов.

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