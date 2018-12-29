Италия победила в Рождественской гонке, Украина – только восьмая

В немецком Гельзенкирхене завершилась гонка преследования в рамках Рождественской гонки-2018. Доротея Вирер и Лукас Хофер из Италии стали триумфаторами соревнований.

Борьба за победу в Рождественской гонке развернулась между Италией (Вирер/Хофер), Германией (Шемпп/Пройсс) и звездным международным семейным дуэтом в составе Дарьи Домрачевой и Уле-Эйнар Бьёрндаленом.

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Победу в выставочной гонке одержала команда Италии. Германия–2 на домашнем старте удовлетворилась вторым местом, тройку призеров замкнули Домрачева и Бьёрндален, которым третье место отдал благородный немец Бенедикт Долль.



Лукас Хофер и Доротея Вирер победили в Рождественской гонке–2018

Украина была представлена ​​Юлией Джимой и Артемом Примой. Украинцы так и не смогли включиться в борьбу за высокие места и удовлетворились финишем в нижней половине топ-10.

Украинские биатлонисты заняли седьмое место из десяти участников в масс-старте, отстав от лидера на 1:08,2. Гонку преследования, в свою очередь, Джима и Прима проехали еще хуже. Восьмая позиция с отставанием от первого места в более чем две минуты.

Результаты гонки преследования на Рождественской гонке

1. Доротея Вирер – Лукас Хофер (6) 33:23,6

2. Франциска Пройсс – Симон Шемпп (3) +1,2

3. Дарья Домрачева – Уле-Эйнар Бьёрндален (3) +24,2

4. Дениз Херрманн – Бенедикт Долль (3) +24,3

5. Лиза Тереза ​​Хаузер – Доминик Ландертингер (6) +1:04,1

6. Вероника Виткова – Михал Крчмарж (5) +1: 09,5

7. Екатерина Юрлова-Перхта – Антон Шипулин (4) +1:48.8

8. Юлия Джима – Артем Прима (7) +2: 12,3

9. Фуюки Тачизаки – Микита Тачизаки (9) +2:58,0

10. Анаис Бескон – Эмильен Жаклен (8) +3:11,3

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