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      Италия не сумела обыграть Португалию на собственном поле и установила позорный антирекорд: видео

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      Италия – Португалия результат матча
      Италия – Португалия результат матча / twitter Nazionale Italiana

      В последнем матче в Лиге наций Италия на переполненном "Джузеппе Меаца" (или же "Сан-Сиро") в Милане принимала сборную Португалии. Итальянцам надо было только побеждать, чтобы возглавить группу. Португальцев же устраивала и ничья.

      Италия – Португалия 0:0

      Уже в начале матча Инсинье пытался нанести мощный удар издали, но вратарь справился, а после добивания от Иммобиле мяч ушел выше ворот. Впоследствии тот же Иммобиле упустит еще одну возможность, не сумев в «ближнем бою» пробить мимо Патрисиу после паса от Веррати.

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      Португальцы тоже имели моменты. Однако Флоренци сумел выбить мяч на угловой после прострела Канселу. В противном случае Андре Силва в касание бы переправил мяч в ворота соперников.

      Во втором тайме свои моменты упустили Барела и Кьеза.

      Доннаруми тоже приходилось вступать в игру. Если удар Марио Руи прошел мимо дальнюю штангу, то после удара Карвалью голкиперу пришлось продемонстрировать все свое мастерство – мощный удар низом мог закончиться голом.

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      Но голов обе команды так и не забили. Поэтому ничья 0:0. Благодаря ней сборная Португалии выиграла свою группу в Лиге наций, а итальянцы установили новый антирекорд – команда не может выиграть на своем поле шесть матчей подряд. Перед тем сборная Италии сыграла вничью 1: 1 со сборной Украины. С таким же счетом закончились и еще четыре предыдущих матча – против Македонии, Швеции, Нидерландов и Польши. В последний раз подопечные Роберто Манчини побеждали еще 5 сентября 2017-го года, когда обыграли Израиль 1: 0 в рамках квалификации к ЧМ-2018.

      Видеообзор матча Италия – Португалия

      Теги: Спорт Футбол Лига наций
      Источник: 24 Канал
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