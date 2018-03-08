Италия провела в последний путь футболиста "Фиорентины" Астори: фоторепортаж

8 марта в центре Флоренции состоялась церемония прощания с капитаном местной "Фиорентины" и сборной Италии Давиде Астори. Спортсмену 7 января исполнился 31 год.

Как пишут итальянские СМИ, попрощаться с игроком в старинной флорентийской базилике Санта-Кроче пришли итальянские футбольные звезды, среди которых были Лучано Спаллетти, Джампьеро Вентура, Марко ван Бастен, Джанлуиджи Буффон, Массимилиано Аллегри и Франческо Тотти.

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Кроме того, на траурном мероприятии присутствовал минимум один представитель каждого из 20 клубов Серии А, а также клубов Серии B.

Сообщается, что в целом попрощаться с Астори пришли около 7 тысяч болельщиков "Фиорентины". Также во Флоренции в этот день официально был объявлен траур: в школах и на рабочих местах попросили провести минуту молчания в честь Астори.

К слову, "Фиорентина" и "Кальяри" уже официально объявили, что изъяли из обращения 13-й номер, под которым играл у них футболист.

Фото: Getty Images

Напомним, в воскресенье, 4 марта, внезапно умер игрок "Фиорентины" и сборной Италии Давиде Астори. Произошло это в одном из отелей в Удине, где его команда должна была провести выездную игру чемпионата. В связи с трагедией все поединки Лиги Чемпионов и Лиги Европы начались с минуты молчания.