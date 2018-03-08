13:05
12 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
3°C
4°C 0°C
  • вторник
    3°C 1°C
  • среда
    1°C 0°C
  • четверг
    4°C -1°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Симоньян подалась в юмористки. Трэш в
Вєсті Кремля
21:47, 9 марта
Вести. UA. Жир. Украинских политиков наградили
Вєсті.UA
18:54, 9 марта
Чужая на своей земле: как участок пенсионерки неожиданно стала собственностью семьи чиновницы
ЦРУ
21:58, 6 марта
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 марта
Вспомнить Всё. 8 марта: женский праздник или день феминисток?
Згадати все
18:59, 10 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости политики
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Италия провела в последний путь футболиста "Фиорентины" Астори: фоторепортаж

428 Читати новину українською

8 марта в центре Флоренции состоялась церемония прощания с капитаном местной "Фиорентины" и сборной Италии Давиде Астори. Спортсмену 7 января исполнился 31 год.

Как пишут итальянские СМИ, попрощаться с игроком в старинной флорентийской базилике Санта-Кроче пришли итальянские футбольные звезды, среди которых были Лучано Спаллетти, Джампьеро Вентура, Марко ван Бастен, Джанлуиджи Буффон, Массимилиано Аллегри и Франческо Тотти.

Читайте также: СМИ назвали причину смерти капитана "Фиорентины" Астори

Кроме того, на траурном мероприятии присутствовал минимум один представитель каждого из 20 клубов Серии А, а также клубов Серии B.

Сообщается, что в целом попрощаться с Астори пришли около 7 тысяч болельщиков "Фиорентины". Также во Флоренции в этот день официально был объявлен траур: в школах и на рабочих местах попросили провести минуту молчания в честь Астори.

К слову, "Фиорентина" и "Кальяри" уже официально объявили, что изъяли из обращения 13-й номер, под которым играл у них футболист.

Фото: Getty Images

Напомним, в воскресенье, 4 марта, внезапно умер игрок "Фиорентины" и сборной Италии Давиде Астори. Произошло это в одном из отелей в Удине, где его команда должна была провести выездную игру чемпионата. В связи с трагедией все поединки Лиги Чемпионов и Лиги Европы начались с минуты молчания.

Теги: Потери Новости политики Новости спорта Фотоновости
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 8 марта
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук