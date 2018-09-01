Итальянская королевская свадьба: блогерша Кьяра Ферраньи вышла замуж в роскошном платье от кутюр

1 сентября популярная итальянская блогерша Кьяра Ферраньи вышла замуж за рэппера Fedez. Их свадьбу еще задолго до бракосочетания назвали "итальянской королевской свадьбой"

Одна из самых ожидаемых звездных свадеб произошла. 31-летняя знаменитая блогерша Кьяра Ферраньи вышла замуж в роскошном свадебном платье от Dior.

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Свадебная церемония прошла в отеле-бутике Dimora delle Balze недалеко от сицилийской коммуны Ното. Сначала сообщалось, что местом для церемонии должен был стать палаццо Дучецио, но пара изменила локацию.



Кьяра Ферраньи



31-летняя знаменитая блогерша Кьяра Ферраньи вышла замуж в роскошном свадебном платье от Dior Couture.



Кьяра Ферраньи



Верх платья закрывает шею и руки невесты. Он выполнен из тонкого кружева кроше. Дизайнер Мария Грация Кьюри рассказала, что это знак уважения традиционном ремеслу юга Италии и Франции, которым издавна занимаются только женщины. Образ дополняет воздушная юбка и длинная фата.



Кьяра Ферраньи и Fedez



Известно, что на создание свадебного платья Ферраньи ушло 1600 часов ручной работы и 400 метров ткани.

Она первая женщина во главе модного Дома, что она сумела привнести в бренд новое видение, предложив другой образ девушки Dior, свободной и независимой,

– заявила Кьюри в интервью Vogue.



Кьяра Ферраньи и Fedez с сыном Лео



Кьяра Ферраньи и Fedez



Смотрите видео со свадьбы Кьяры Ферраньи и Fedez:

Допис, поширений Vicolodellenews (@vicolodellenewsofficial) 1 Вер 2018 р. о 10:01 PDT

Кто такая Кьяра Ферраньи?Известная итальянская модель, бизнес-вумен, а также одна из самых известных мировых блогеров. Также популярность девушка получила благодаря личному контенту The Blonde Salad.