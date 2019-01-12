Итальянская "Рома" передумала покупать звездного украинского футболиста: известна причина

Клуб из столицы Италии передумал покупать украинского полузащитника и футболиста сборной Руслана Малиновского, который сейчас играет за бельгийский клуб "Генк".

По информации издания Footboom, причиной такого решения является окончательный переход "волков" на схему игры, в которой нет места Малиновскому.

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Вероятнее всего, трансфер не состоится и летом. "Рома" считает, что по завершении сезона банально не сможет выдержать конкуренцию за игрока. Ведь на Руслана претендует целый ряд клубов из топ-чемпионатов Европы.

Напомним, ранее 24 канал писал, что украинский полузащитник Руслан Малиновский во время зимнего трансферного окна не будет менять клуб и продолжит выступать за "Генк".

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