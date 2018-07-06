Итальянская звезда Кьяра Ферраньи собралась на концерт Бейонсе: стильные фото

Известная итальянская блогер Кьяра Ферраньи не пропускает ни одного светского события. Вместе со своим партнером – итальянским рэпером Fedez, звезда сегодня посетит концерт поп-дивы Бейонсе в Италии.

В рамках музыкального тура On the Run II Бейонсе и Jay-Z, известные блогеры и поклонники супружеской пары посещают концерты во всех уголках мира. Не исключением стала и пара невест Кьяры и Fedez.

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Для грандиозного концерта в Милане, Италия, Ферраньи выбрала стильную блестящую футболку черного цвета от бренда Balmain и короткие шорты. Для завершения образа блогер надела блестящий жакет, массивную черную обувь на высокой платформе и аксессуары. Наряд дополнял "smoky eyes" макияж и подобранная прическа.

"Готова к концерту Бейонсе", – говорится в подписи к фото Кьяры.



Кьяра Ферраньи собралась на концерт Бейонсе

Что касается музыканта, то он выбрал черные шорты и футболку с изображением рэпера Jay-Z. Стильный "лук" Fedez завершил бело-красными кроссовками.

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Fedez и Кьяра Ферраньи идут на концерт Бейонсе