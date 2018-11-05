Итальянский боксер умер после нокаута в 12 раунде: видео
В Таиланде поединок итальянского боксера Кристиана Дагио с тайцем Доном Паруеангом за титул серебряного чемпиона Азии по версии WBC закончился поражением европейца. Он проиграл нокаутом, получил травмы головы и умер в больнице, не приходя в сознание.
Паруеанг отправил Дагио в нокаут в 12-м раунде, после чего итальянский боксер потерял сознание и был доставлен в больницу, где через несколько дней скончался от полученных травм головы, не выходя из комы.
Читайте также: Непобедимый Мейвезер объявил о возвращении на ринг
Дагио протяжении большей части карьеры выступал в Таиланде. В его активе 145 побед в 189 проведенных поединках.
Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии
Паралимпиада-2018: медальный зачет18 марта , 09:05
Видео боя Ломаченко – Линарес13 мая , 06:50
IAAF ратифицировала рекорд Натальи Добрынской13 апреля 2012 , 12:41
Qatar Open. Надаль стал первым финалистом соревнований3 января 2014 , 14:13
"Монако" планирует приобрести лучшего бомбардира Примеры31 декабря 2013 , 12:38
Уверенный шаг в Лигу Европы. "Заря" - "Металлург" Д - 4:22 мая 2015 , 19:34