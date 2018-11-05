В Таиланде поединок итальянского боксера Кристиана Дагио с тайцем Доном Паруеангом за титул серебряного чемпиона Азии по версии WBC закончился поражением европейца. Он проиграл нокаутом, получил травмы головы и умер в больнице, не приходя в сознание.

Паруеанг отправил Дагио в нокаут в 12-м раунде, после чего итальянский боксер потерял сознание и был доставлен в больницу, где через несколько дней скончался от полученных травм головы, не выходя из комы.

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Дагио протяжении большей части карьеры выступал в Таиланде. В его активе 145 побед в 189 проведенных поединках.

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