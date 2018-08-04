Итальянский миллионер Джанлука Вакки станцевал в женском купальнике на каблуках: видео

Итальянский миллионер Джанлука Вакки продолжает демонстрировать поклонникам свои зажигательные танцы. Еще в прошлом году из-за этого богача прозвали "танцующим миллионером".

Миллионер опубликовал новое видео на своей странице в Instagram.

Читайте также: Леся Никитюк на ходу выпрыгнула из машины, чтобы станцевать: смешное видео

Джанлука Вакки присоединился к мировому флешмобу, когда пользователи соцсетей танцуют под песню рэпера Дрейка "In my feelings". Чаще всего люди, которые участвуют в этом, пытаются выпрыгнуть из машины на ходу, а затем параллельно бежать за автомобилем и танцевать.



Однако Джанлука станцевал возле дома. Правда, в туфлях на высоких каблуках, черном женском купальнике. Его образ завершили яркие очки и шляпа.



Смотрите видео с Джанлукой Вакки:

Допис, поширений Gianluca Vacchi (@gianlucavacchi) 31 Лип 2018 р. о 7:32 PDT

В конце видео к 50-летнему миллионеру присоединяется его новая пассия – венесуэльская модель Шэрон Фонсека.

Читайте также: От "танцующего миллионера" из Италии Джанлука Вакки ушла жена

Допис, поширений Gianluca Vacchi (@gianlucavacchi) 19 Чер 2018 р. о 7:32 PDT

Допис, поширений Sharon Fonseca️ (@sharfonseca) 19 Жов 2017 р. о 5:11 PDT