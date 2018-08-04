Итальянский миллионер Джанлука Вакки станцевал в женском купальнике на каблуках: видео
Итальянский миллионер Джанлука Вакки продолжает демонстрировать поклонникам свои зажигательные танцы. Еще в прошлом году из-за этого богача прозвали "танцующим миллионером".
Миллионер опубликовал новое видео на своей странице в Instagram.
Читайте также: Леся Никитюк на ходу выпрыгнула из машины, чтобы станцевать: смешное видео
Джанлука Вакки присоединился к мировому флешмобу, когда пользователи соцсетей танцуют под песню рэпера Дрейка "In my feelings". Чаще всего люди, которые участвуют в этом, пытаются выпрыгнуть из машины на ходу, а затем параллельно бежать за автомобилем и танцевать.
Однако Джанлука станцевал возле дома. Правда, в туфлях на высоких каблуках, черном женском купальнике. Его образ завершили яркие очки и шляпа.
Смотрите видео с Джанлукой Вакки:
В конце видео к 50-летнему миллионеру присоединяется его новая пассия – венесуэльская модель Шэрон Фонсека.
Читайте также: От "танцующего миллионера" из Италии Джанлука Вакки ушла жена