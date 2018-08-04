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Итальянский миллионер Джанлука Вакки станцевал в женском купальнике на каблуках: видео

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Джанлука Вакки
Джанлука Вакки / Instagram

Итальянский миллионер Джанлука Вакки продолжает демонстрировать поклонникам свои зажигательные танцы. Еще в прошлом году из-за этого богача прозвали "танцующим миллионером".

Миллионер опубликовал новое видео на своей странице в Instagram.

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Джанлука Вакки присоединился к мировому флешмобу, когда пользователи соцсетей танцуют под песню рэпера Дрейка "In my feelings". Чаще всего люди, которые участвуют в этом, пытаются выпрыгнуть из машины на ходу, а затем параллельно бежать за автомобилем и танцевать.

Однако Джанлука станцевал возле дома. Правда, в туфлях на высоких каблуках, черном женском купальнике. Его образ завершили яркие очки и шляпа.

Смотрите видео с Джанлукой Вакки:

В конце видео к 50-летнему миллионеру присоединяется его новая пассия – венесуэльская модель Шэрон Фонсека.

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Теги: LifeStyle Сеть
Источник: 24 Канал
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