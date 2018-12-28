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      НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ИТОГИ 2018 ГОДА ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ САНКЦИИ

      Итальянский вратарь отметился самым забавным автоголом в сезоне: видео

      99 Читати новину українською
      Филиппо Перуккини отметился самым нелепым автоголом
      Филиппо Перуккини отметился самым нелепым автоголом

      Самый нелепый автогол сезона был забит в матче 18-го тура Серии Б "Палермо" – "Асколи" (3:0).

      На 26-минуте голкипер гостей Филиппо Перуккини, находясь под прессингом игрока соперника, попытался его обыграть и "завел" мяч в собственные ворота.

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      Стоит отметить, что еще два гола команда из города Асколи-Пичено пропустила под занавес матча.

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      Теги: Спорт
      Источник: 24 Канал
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