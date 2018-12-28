Итальянский вратарь отметился самым забавным автоголом в сезоне: видео
Самый нелепый автогол сезона был забит в матче 18-го тура Серии Б "Палермо" – "Асколи" (3:0).
На 26-минуте голкипер гостей Филиппо Перуккини, находясь под прессингом игрока соперника, попытался его обыграть и "завел" мяч в собственные ворота.
Читайте также: Самые ожидаемые футбольные трансферы: Зима-2019
Стоит отметить, что еще два гола команда из города Асколи-Пичено пропустила под занавес матча.
Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии
Паралимпиада-2018: медальный зачет18 марта , 09:05
Видео боя Ломаченко – Линарес13 мая , 06:50
Гонки: Яри-Матти Латвала вернулся в лидеры11 февраля 2012 , 15:10
Формула-1: Нюрбургринг погасит 254 млн евро долгов перед FOM3 августа 2012 , 20:01
"Ньюкасл" проигрывает дерби в одни ворота, капитан Нолан стреляет по "Суонси"1 февраля 2014 , 16:41
Автору фильма о темных страницах истории "Реала" угрожают убийством20 октября 2014 , 19:28