Итальянскому фанату после матча "Ливерпуля" может понадобиться операция

Болельщики "Ливерпуля" после матча Лиги чемпионов во вторник вечером напали на итальянского фаната "Наполи".

Родители 24-летнего Маттиа, который закончил университет 24 ноября, подарили ему поездку в Англию на четыре дня, в рамках которой он и посетил игру.

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По словам итальянца, на выходе со стадиона "Энфилд" его окружили и избили семеро поклонников "Ливерпуля", сообщает Football Italia.

Маттиа владеет английским, поэтому утверждает, что пытался позвать на помощь. И никто не захотел вмешиваться в схватку. Уже позже на помощь избитому итальянцу пришел его друг, который отвез Маттиа в клинику.

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У 24-летнего парня диагностировали перелом скулы и повреждение глазницы, из-за чего в дальнейшем может понадобиться операция.

"Абсурдно рисковать жизнью ради футбольного матча", – сказал отец Маттиа Corriere del Mezzogiorno.

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