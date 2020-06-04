В итоговом выпуске новостей за 4 июня по состоянию на 22:00 – обыски в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко устроила сегодня полиция совместно с СБУ. Известно, что следственные действия там проводили из-за взяток. В Норвегии из-за масштабного оползня море смыло 8 домов и собаку.

Также в выпуске новостей на 24 канале: За 3 дня работы камеры автоматической фиксации превышения скорости зафиксировали более 130 нарушений. Печерский райсуд разрешил принудительный привод Петра Порошенко на допрос. Президент Владимир Зеленский готов заплатить штраф за посиделки в кафе во время карантина. Львов попрощался с композитором Мирославом Скориком. Утром его тело из Киева привезли в родной город.