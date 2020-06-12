В итоговом выпуске новостей за 12 июня по состоянию на 18:00 – мэр Киева сообщил, что в столице пока не будут усиливать карантин. Впрочем, если количество больных будет интенсивно увеличиваться, жесткие меры могут вернуть. В столице Афганистана неизвестные взорвали мечеть. По меньшей мере 4 человека погибли, десятки получили ранения. Нападение произошло утром, когда там находились верующие.

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В Париже протестовали правоохранители: они возмущены высказываниями министра внутренних дел. Митингующие проехали на автомобилях по центру города и провели акцию. Завершился митинг мирно.

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В Харькове СБУ оригинально "поздравила" Россию. Просто рядом со зданием консульства страны-агрессора появился огромный патриотический мурал. Отныне триколор вынужден развеваться на фоне символов украинской разведки.