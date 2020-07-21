В итоговом выпуске новостей за 21 июля по состоянию на 18:00 – около 20-ти заложников до сих пор в плену террориста в Луцке. В Киеве сегодня поступает целый ряд сообщений о заминировании. В частности, ограничили работу Центрального железнодорожного вокзала Киева.

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