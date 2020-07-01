В итоговом выпуске новостей за 1 июля по состоянию на 18:00 – в Киеве ужесточили карантин. Теперь кафе, бары, рестораны и развлекательные заведения, в частности кинотеатры, будут работать только до 22:00. Одесские медики прогнозируют вспышку коронавируса COVID-19 из-за наплыва туристов в выходные. Увеличение количества больных ожидают через 10 – 14 дней.

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В Житомире ослабили карантин. Такое решение приняла городская комиссия по чрезвычайным ситуациям. Разрешили работу ТРЦ и отелей, проведение массовых и спортивных мероприятий. Впрочем, с определенными ограничениями.

Благодаря системе автофиксации нарушений ПДД украинские водители за месяц уплатили в бюджет 31 миллион гривен штрафов. В МВД заверили, что за этот период превышать скорость движения стали вчетверо меньше.

Печерский суд Киева продлил избрание меры пресечения Петру Порошенко. Его подозревают в побуждении главы Службы внешней разведки Сергея Семочко к превышению служебных полномочий.

Правоохранители задержали министра экономики Словении. Выяснилось, что тот во время эпидемии COVID-19 лоббировал закупку аппаратов искусственной вентиляции легких через фирмы, приближенные к нему.