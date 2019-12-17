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      Итоговый выпуск новостей 22:00: Санкции против "Северного потока-2". Отравление газом в Харькове

      Выпуск новостей 61 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 17 декабря по состоянию на 22:00 – Сенат США одобрил новые санкции против "Северного потока-2". Среди ограничений, например, аннулирование американских виз для сотрудников попавших под них компаний. В Харькове семья отравилась угарным газом. Погибли отец и маленький сын, беременная женщина в тяжелом состоянии. Одна из главных версий – неисправная газовая колонка.

      Также в выпуске:

      Францию охватили забастовки против пенсионной реформы: акцию демонстрантов в Париже и Нанте силовики встретили дубинками и слезоточивым газом.

      В Черкассах во время ремонта дорог заасфальтировали люки, из-за чего целые микрорайоны могут остаться без воды.

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      17 декабря
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      Теги: Новости США Новости Украины Новости Харькова Северный поток-2 Выпуск новостей
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