Итоговый выпуск новостей за 21:00: Акция под Офисом Президента. Поиски погибших в Одессе

В итоговом выпуске новостей за 8 декабря по состоянию на 21:00 – перед нормандской встречей украинцы собрались на акции, чтобы предостеречь Зеленского от коварства президента РФ. В частности, пришли под ОП и обещают там стоять, пока не станут известны результаты переговоров. Спасатели продолжают разбирать завалы колледжа, который накануне горел в Одессе. Количество погибших уже возросло до десяти.

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