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      ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019
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      ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019

      Итоговый выпуск новостей за 21:00: Акция под Офисом Президента. Поиски погибших в Одессе

      Выпуск новостей 38 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 8 декабря по состоянию на 21:00 – перед нормандской встречей украинцы собрались на акции, чтобы предостеречь Зеленского от коварства президента РФ. В частности, пришли под ОП и обещают там стоять, пока не станут известны результаты переговоров. Спасатели продолжают разбирать завалы колледжа, который накануне горел в Одессе. Количество погибших уже возросло до десяти.

      Также в выпуске:

      С начала суток оккупанты трижды нарушили режим тишины на Донбассе: били из гранатометов и пулеметов неподалеку Марьинки и Широкино.

      Нормандская встреча в Париже: с чем Владимир Зеленский едет на переговоры.

      В Донецкой области похоронили Артема Мирошниченко: активиста и волонтера до смерти забили нетрезвые подростки.

      Белорусы вышли на протесты против интеграции страны в Россию. Несмотря на то, что Путин и Лукашенко так и не договорились о слиянии стран.

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      Теги: Новости Украины Выпуск новостей Новости Одессы Офіс Президента Нормандская встреча 2019 Пожар в Одессе на Троицкой
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