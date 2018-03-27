Итоговый выпуск новостей за 21:00: Мусорная ловушка в Днепре. Жизнь актеров на пенсии
В итоговом выпуске новостей за 27 марта по состоянию на 21:00 – две недели из Днепра не вывозят отходы, в спальных районах уже разрастаются стихийные свалки. Как в бедности в Доме ветеранов сцены под Киевом доживают актеры на пенсии.
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Источник: 24 Канал
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