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"УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СБИТЫЙ "БОИНГ 777"
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Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
"УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СБИТЫЙ "БОИНГ 777"

Итоговый выпуск новостей за 21:00: Новые подробности харьковского ДТП. Туристическая полиция

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В итоговом выпуске новостей за 30 мая по состоянию на 21:00 – В Харькове во время судебного разбирательства доказательств стороны защиты обвиняемых в смертельном ДТП Геннадия Дронова и Елены Зайцевой адвокат Дронова заявил ряд ходатайств. В курортных зонах Одесской области с 1 июня будет работать новое подразделение туристической полиции.

Также в выпуске:

В Хмельницком чиновник мэрии города въехал в лесовоз, в результате чего погибли двое людей, еще пятеро травмированы.

"Убийство" российского журналиста Аркадия Бабченко самом деле оказалось спецоперацией СБУ.

На Донбассе вся школа пришла проститься с погибшей во время обстрела пророссийскими боевиками 15-летней девушкой.

Погибшего депутата Сергея Гура, которого застрелили в собственном офисе, подозревают в убийстве собственной жены.

Теги: Новости Одессы Полиция ДТП в Харькове Выпуск новостей
Источник: 24 Канал
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