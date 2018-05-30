Итоговый выпуск новостей за 21:00: Новые подробности харьковского ДТП. Туристическая полиция

В итоговом выпуске новостей за 30 мая по состоянию на 21:00 – В Харькове во время судебного разбирательства доказательств стороны защиты обвиняемых в смертельном ДТП Геннадия Дронова и Елены Зайцевой адвокат Дронова заявил ряд ходатайств. В курортных зонах Одесской области с 1 июня будет работать новое подразделение туристической полиции.

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