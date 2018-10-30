Итоговый выпуск новостей за 21:00: Новый губернатор Киевщины. Умер Давид Черкасский

В итоговом выпуске новостей за 30 октября по состоянию на 21:00 – на Киевщине новый глава – Александр Терещук. В частности СМИ рассказывали, что он известен отправкой "Беркута" на Киевский Евромайдан и преследованием активистов волынского Евромайдана. Умер выдающийся украинский мультипликатор Давид Черкасский, запомнившийся мультфильмами "Приключения капитана Врунгеля", "Остров сокровищ" и др.

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