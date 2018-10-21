Итоговый выпуск новостей за 21:00: Охрана для Филатова. Крупный пожар на российском заводе

В итоговом выпуске новостей за 21 октября по состоянию на 21:00 – городскому голове Днепра Борису Филатову дали охрану за государственный счет, об этом сообщают СМИ со ссылкой на министра внутренних дел Арсена Авакова. Крупный пожар произошел на металлургическом заводе "Электроцинк" в российском Владикавказе, при тушении пламени погиб пожарный, еще двое пожарных пострадали.

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