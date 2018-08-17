23:11
17 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
20°C
28°C 17°C
  • суббота
    29°C 18°C
  • воскресенье
    27°C 19°C
  • понедельник
    28°C 20°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОТМЕНА СООБЩЕНИЯ С РОССИЕЙ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Путин показал россиянам "свое это". Искусство выбора
Вєсті Кремля
22:02, сегодня
Вести.UA. Грязные танцы Марченко. Батл между НАБУ и САП
Вєсті.UA
20:15, сегодня
Дерибан в Закарпатье: почему 600 крестьян получили землю и отказались от нее в один день
ЦРУ
09:00, сегодня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Школа по-советски
Згадати все
22:58, сегодня
Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
ОТМЕНА СООБЩЕНИЯ С РОССИЕЙ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ

Итоговый выпуск новостей за 21:00: Ситуация на фронте. Затопление Львова

Выпуск новостей 110 Читати новину українською

В итоговом выпуске новостей за 17 августа по состоянию на 21:00 – на фронте снова неспокойно, один наш военный ранен, оккупанты 14 раз обстреляли украинские позиции. Люди на лодках, а город без электротранспорта, часовой ливень во Львове парализовал движение на нескольких улицах.

Также в выпуске: 

Херсонский суд приговорил доверенное лицо Путина Елену Одновол к трем годам условного.

В Министерстве инфраструктуры решили ограничить железнодорожное сообщение с Россией.

Семилетнего мальчика убило током в Киеве.

Теги: Новости Украины Непогода в Украине Новости Львова Война на Донбассе Украина – Россия Погода Выпуск новостей
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Главные новости 17 августа: Увольнение руководящего состава Лукьяновского СИЗО, Sale в Ryanair
сегодня, 22:20 Главные новости 17 августа: Увольнение руководящего состава Лукьяновского СИЗО, Sale в Ryanair
Вляпались: Кремль совершил непростительную ошибку
сегодня, 22:00 Вляпались: Кремль совершил непростительную ошибку
Блог Соцмережі
Чому суддю-викривача Гольник не пускають до Антикорупційного суду
сегодня, 21:00 Чому суддю-викривача Гольник не пускають до Антикорупційного суду
Роман Маселко
Амулеты из детей: о чем говорят ритуальные убийства в Малави
сегодня, 21:00 Амулеты из детей: о чем говорят ритуальные убийства в Малави
Іван Яковина
Топ кандидатів у президенти, про яких ви навряд чи знаєте
сегодня, 20:00 Топ кандидатів у президенти, про яких ви навряд чи знаєте
Крістіна Бердинських
Выпуск новостей за 16:00: Взрыв в Чехии. Обвинение Саркози
 22 марта , 16:55
Итоговый выпуск новостей за 21:00: Скандал вокруг "1+1". Трагедия в Киеве
 29 декабря 2016 , 21:56
Выпуск новостей за 16:00: Непогода на Закарпатье. Студенты до сих пор блокируют университет
 7 ноября 2016 , 16:58
Выпуск новостей за 18:00: Убийство свидетеля по делу Януковича. Совещание Порошенко
 23 марта 2017 , 19:27
Выпуск новостей за 12:00: Задержание боевика. Суд над Манафортом
 8 августа , 14:28
Выпуск новостей за 20:00: Следствие по делу Панова. Утечка азотной кислоты
 7 августа , 20:44
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук