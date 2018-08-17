Итоговый выпуск новостей за 21:00: Ситуация на фронте. Затопление Львова
В итоговом выпуске новостей за 17 августа по состоянию на 21:00 – на фронте снова неспокойно, один наш военный ранен, оккупанты 14 раз обстреляли украинские позиции. Люди на лодках, а город без электротранспорта, часовой ливень во Львове парализовал движение на нескольких улицах.
Также в выпуске:
Херсонский суд приговорил доверенное лицо Путина Елену Одновол к трем годам условного.
В Министерстве инфраструктуры решили ограничить железнодорожное сообщение с Россией.
Семилетнего мальчика убило током в Киеве.
Источник: 24 канал
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