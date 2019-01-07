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      Итоговый выпуск новостей за 21:00: Томос в Украине. Дело отравления Скрипалей

      Выпуск новостей 13 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 7 января по состоянию на 21:00 – Томос привезли в Киев на Рождество как подарок украинским верующим. Все желающие могли увидеть исторический документ о создании Православной церкви в Софийском соборе. Британские СМИ утверждают, что Лондон уже установил все детали в деле отравления Скрипалей, и след таки ведет к России и Владимиру Путину.

      Также в выпуске:

      В Черном море у берегов Турции затонуло грузовое судно, среди погибших есть украинцы.

      Закарпатские спасатели нашли еще одного лыжника, который заблудился.

      В Одессе в полицию поступило три звонка в течение Рождественской ночи о "заминированных" объектах.

      Пророссийские боевики обстреляли Авдеевскую промышленную зону, несмотря на объявленное перемирие.

      Депутаты-кнопкодавы: кто был "лидером" 2018 года.

      Как происходило празднование Рождества во Львове.

      Теги: Отравление Сергея Скрипаля Великобритания Православная церковь Украины Новости Киева Томос Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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