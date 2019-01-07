Итоговый выпуск новостей за 21:00: Томос в Украине. Дело отравления Скрипалей

В итоговом выпуске новостей за 7 января по состоянию на 21:00 – Томос привезли в Киев на Рождество как подарок украинским верующим. Все желающие могли увидеть исторический документ о создании Православной церкви в Софийском соборе. Британские СМИ утверждают, что Лондон уже установил все детали в деле отравления Скрипалей, и след таки ведет к России и Владимиру Путину.

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