Итоговый выпуск новостей за 21:00: Визит Могерини. Авиакатастрофа в Иране
Выпуск новостей 21:48, 11 марта 245 Читати новину українською
В итоговом выпуске новостей за 11 марта по состоянию на 21:00 – Могерини встретится с Президентом Украины Петром Порошенко, премьер-министром Владимиром Гройсманом и студентами университета имени Шевченко. В Иране разбился частный самолет, на борту которого находились одиннадцать человек. По данным местных СМИ, все они погибли.
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Источник: 24 Канал
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